سلوفاكيا تسلم 30 دبابة روسية الصنع إلى أوكرانيا 

(كونا) – أعلنت سلوفاكيا اليوم الثلاثاء انها سلمت اوكرانيا 30 دبابة روسية الصنع من طراز «BMP-1» وذلك كجزء من عملية تبادل وتجديد المعدات العسكرية المتفق عليها بين دول حلف شمال الاطلسي وكييف.

وقال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد في تصريح اوردته وكالة الصحافة السلوفاكية «يسعدني ان اؤكد انه بعد توقيع المذكرة ذات الصلة بين سلوفاكيا والمانيا قبل اسبوعين نفذنا الجزء الخاص بنا من الاتفاق في الايام القليلة الماضية وحصلت اوكرانيا بموجبه على هذه المعدات».

وأشار الى انه تم خلال الصيف الماضي الاتفاق على تبادل وتجديد المعدات العسكرية بحيث تحصل اوكرانيا على المعدات السوفياتية التي بحوزة دول الكتلة الشرقية الاعضاء في الناتو مقابل حصول الاخيرة على معدات متطورة من الدول الغربية.