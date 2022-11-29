مجلس الأمة

طرح الثقة في وزيرة الأشغال لم يكتمل.. 6 نواب فقط وقعوا على الطلب 

منذ 3 ساعات
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انتهى مجلس الأمة من مناقشة الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي لوزيرة الأشغال د.أماني بوقماز من دون تقديم اقتراحات أو توصيات ، وذلك بعد مرافعة العازمي وبوقماز بشأن ما ورد في صحيفة الاستجواب 

وشهدت جلسة الاستجواب محاولة لطرح الثقة في وزيرة الأشغال لكنها لم تصل إلى الرقم المطلوب ، حيث اقتصر عدد الموقعين على 6 نواب فقط هم خالد الطمار ود.عبد الكريم الكندري وخالد المونس وصالح عاشور ود.جنان بوشهري والنائب المستجوب حمدان العازمي .

وخلال الاستجواب أكد النائب حمدان العازمي أن الوزيرة بوقماز ضللت مجلس الأمة ومارست التدليس على النواب بشأن عملها كمستشارة في الشركة المنفذة لمشروع المطار في وجه من أوجه تعارض المصالح ، كما أنها جاملت على حساب وزارة الأشغال في تعيين وكيلة الوزارة .

من جانبها ردت بوقماز بأنها حريصة على المال العام ، والاستماع إلى ملاحظات النواب والعمل على معالجة ما جاء بها .

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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