عبدالكريم الكندري: بدأنا في استعجال المجموعة الأولى من التشريعات المستحقة.. لإنجازها

• تقديم طلب من 10 نواب لاستعجال اللجان المختصة.. والتصويت عليه نداءً بالاسم

• إدراج المشاريع بقوانين على جدول أعمال الجلستين العاديتين 13 و20 ديسمبر المقبل

قال النائب عبدالكريم الكندري إنه «لأننا لا نملك رفاهية الوقت.. بدأنا في استعجال المجموعة الأولى من التشريعات المستحقة لإنجازها».

وأضاف الكندري عبر حسابه في موقع «تويتر»، أن التشريعات التي تم استعجال إنجازها هي: قانون تعارض المصالح، قانون تأسيس شركات إنشاء المدن الإسكانية، وقانون الانتخاب والمفوضية العليا لادارة الانتخابات.

وكشف الكندري انه تم تقديم طلب إلى رئيس مجلس الأمة في هذا الشأن، موقّع من 10 نواب، لاستعجال اللجان المختصة للانتهاء من المشاريع بقوانين وإدراجها على جدول اعمال الجلستين العاديتين 13 و20 ديسمبر المقبل، على أن يكون التصويت على الطلب نداءً بالاسم.