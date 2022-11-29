اقتصاد

«كيبك»: مصفاة الزور تصدّر الشحنة الأولى من زيت الوقود منخفض الكبريت

منذ ساعتين
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(كونا) – أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» اليوم الثلاثاء، تصديرها أول شحنة من زيت الوقود منخفض الكبريت عالي الجودة، الذي تنتجه مصفاة الزور إلى سنغافورة على متن السفينة «ريدجبوري نيكولاس إيه».

وقال الناطق الرسمي باسم «كيبك» عبدالله العجمي إن الناقلة «ريدجبوري نيكولاس إيه» التابعة لشركة بريتش بتروليوم السنغافورية رست على رصيف التصدير بمصفاة الزور يوم أمس الاثنين، وتم ملؤها بالمنتج المطلوب صباح اليوم.

وأضاف أن هذه الشحنة تعد أول عطاء يرسو على شركة نفط كبرى من زيت الوقود منخفض الكبريت المنتج من مصفاة الزور، التي سبق أن طرحت للتصدير 100 ألف طن من المنتج تم شحنها أمس واليوم.

وأوضح أن هذا الإنجاز تم بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بقطاع التسويق العالمي، مؤكدا أن تصدير هذه الشحنة إنجاز مهم سيفتح أمام المنتجات النفطية الكويتية أسواقاً أوروبية وعالمية واعدة، ما يعزز المكانة الاقتصادية المرموقة لدولة الكويت كشريك استراتيجي موثوق فيه بأسواق الطاقة العالمية.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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