مجلس الأمة

مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال

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يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال والمكون من 14 بنداً و48 فقرة، ومدرج على الجدول 9 رسائل واردة و56 شكوى وعريضة.

ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، كما يستكمل تشكيل عضوية بعض اللجان، والاستجواب الموجّه من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وينظر المجلس في ثلاثة طلبات بتشكيل لجان تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وأسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي، بالإضافة إلى طلب بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن المتقاعدين.

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صورة studiopress

studiopress

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