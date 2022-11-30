اقتصاد

«ألافكو» تدعو عموميتها للانعقاد.. للنظر في عرض ماكواري لشراء مجموعة أصول

منذ ساعتين
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دعا مجلس إدارة شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الجمعية العمومية للانعقاد، وذلك للنظر في الموافقة على العرض المقدم لشراء مجموعة من أصول شركة ألافكو من شركة ماكواري بسعر أساسي يبلغ 2.215 مليار دولار. 

وفي حال موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على العرض، من المتوقع أن تسجل الشركة زيادة في النقد بمبلغ 710 مليون دولار وذلك بعد سداد التمويلات المرتبطة بالطائرات المباعة والتكاليف الأخرى المرتبطة بالصفقة، بالإضافة إلى تسجيل الشركة خسارة بمبلغ 61 مليون دولار. 

ووفق بيان الشركة، من المتوقع أن تكتمل الصفقة في غضون 12 شهراً تبدأ من التوقيع وفقط بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية في الكويت وخارجها والجمعية العامة للشركة.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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