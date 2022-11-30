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أميركا تستعد للكشف عن قاذفة القنابل الشبح الجديدة «بي 21 رايدر»

منذ ساعتين
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كشفت صحيفة التايمز أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد للكشف عن قاذفة القنابل الشبحية الجديدة «بي 21 رايدر»، الجمعة المقبلة.
وقالت الصحيفة إن الشركة الأمريكية المكلفة ببناء الجيل الجديد من قاذفات القنابل الشبحية الاستراتيجية عملت في سرية تامة طيلة سنوات، ولم تقدم سوى إشارات خفيفة عن الهيئة التي ستبدو عليها القاذفات في رسوماتها الأوَّلية.
ومن المقرر أن تشكِّل القاذفة «بي 21 رايدر» بعد الآن «العمود الفقري» للقوة النووية الأمريكية المحمولة جواً.
وستُعقد فعالية الإطلاق الرسمي للقاذفة «بي 21 رايدر» في مدينة بالمديل بولاية كاليفورنيا، وهي قادرة على حمل القنابل التقليدية والنووية الموجهة بدقة.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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