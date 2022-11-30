«البلدية»: رفع 101 سيارة مهملة وسكراب في محافظة حولي

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي تنفيذ جولات ميدانية مكثّفة في عموم المناطق بالمحافظة خلال الفترة من 1 إلى 29 نوفمبر، لرفع كل ما يشوّه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوّه المنظر الحضاري للبلاد.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فيصل العتيبي أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل مفتشي النظافة جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات، مشيراً إلى أن الجولات قد أسفرت عن رفع 101 سيارة مهملة وسكراب، فضلاً عن رفع 3 لوريات وباص كبير، وبرادين كونتينر بدون رأس، و11 سيكل إلى جانب 2 جت سكي وسكوتر، بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وانتهاء فترة وضع ملصق الإنذار وقد تم إرسالهم لموقع حجز البلدية.