محليات

«التربية»: إيداع «بدل الإجازات» في حسابات المستحقين.. الأسبوع المقبل

منذ ساعتين
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تبدأ وزارة التربية الأسبوع المقبل إيداع المبالغ المستحقة للموظفين الذين تقدموا بطلبات لبيع رصيد إجازاتهم وفق القانون، ومن المقرر أن تبدأ البنوك إيداع قيمة البدل النقدي في حسابات المستحقين.

وذكرت جريدة «الجريدة» وفقاً لمصادرها أن الوزارة انتهت أخيراً من توفير المبالغ المالية المخصصة لعملية بيع رصيد الإجازات للموظفين، موضحة أن المبالغ المالية ستودع في حسابات 2400 موظف مستحق خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر أن الوزارة كانت قد انتهت في وقت سابق من استقبال طلبات الراغبين ببيع رصيد إجازاتهم وجرت مراجعة هذه الطلبات ومطابقتها للشروط الواردة في القانون الخاص ببيع رصيد الإجازات لموظفي الدولة، لافتة إلى أن الوزارة ستفتح الباب مجدداً لتلقي طلبات جديدة ممن تنطبق عليهم الشروط لصرف البدل لهم وفق الميزانيات المتاحة.

وأشارت إلى أن المبالغ التي سيم صرفها تختلف من حالة لأخرى إذ يكون المبلغ مرتبطاً بقيمة وعدد أيام الإجازة المراد بيعها، لافتة إلى أن جميع الموظفين الذين تم إيداع المبالغ لهم في «النظم المتكاملة» سيتم صرفها لهم خلال الأسبوع المقبل في حساباتهم البنكية.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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