الثلاثون من نوفمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الثلاثون من نوفمبر..

1965 -أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر أمرا أميريا بتعيين الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

1974 – تأسيس الشركة الكويتية المتحدة للدواجن بهدف إنشاء المشاريع المتعلقة بتربية وبيع وتوزيع واستيراد جميع أنواع الدواجن والطيور والبيض والأعلاف وكل ما يتعلق بها داخل الكويت وخارجها.

2004 – رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن استشهاد اثنين من الطلبة الضباط ومدربهما وإصابة عدد آخر بجروح إثر انفجار قذيفة (آر بي جي) خلال تنفيذهم تدريبات رماية حية في ميدان الأديرع.

2004 – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الدفاع الكوري الجنوبي يون وانغ يوقعان في سيؤول مذكرة تفاهم حول التعاون والتبادل العسكري بين البلدين تعد الأولى من نوعها التي توقع بين دولة عربية وكوريا الجنوبية وتحتوي على 11 بندا تغطي قضايا عدة ترتبط بالتعاون العسكري بين البلدين وشراء الأسلحة وتبادل الخبرات.

2006 – الرئيس الفرنسي جاك شيراك يقلد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في باريس وسام جوقة الشرف الأكبر تقديرا لدوره البارز في توسيع آفاق التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين فيما قام الشيخ صباح بتقليد الرئيس الفرنسي قلادة مبارك الكبير.

2011 – صدور أمر أميري بتعيين الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

2019 – المخترعان الكويتيان المهندسة سارة أبو أرجيب والدكتور المهندس مشاري المطيري ينالان الجائزة الذهبية لاختراعاتهما في المجالين الصحي والبيئي من معرض سيؤول الدولي للاختراعات.

الوفيات: 1978 – نائب مجلس الامة الاسبق حسن جوهر حيات ينتقل الى رحمة الله عن عمر ناهز 68 عاما حيث كان عضوا في مجلس الأمة لفصول تشريعية عدة.

2005 – رائدة العمل النسائي لطيفة الرجيب تنتقل الى رحمة الله عن عمر ناهز 64 عاما وهي إحدى رائدات العمل الاجتماعي والثقافي في البلاد وشغلت منصب وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.