الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار

(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 0.307 كما استقر اليورو عند مستوى 0.318 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.11 في المئة إلى مستوى 0.368 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.49 في المئة إلى مستوى 0.322 دينار في حين استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.