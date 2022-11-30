الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»: سننشئ شركة طيران دولي خاصة بنا

تعتزم شركة «نيوم» إنشاء شركة طيران دولي خاصة بها، إلى جانب مطار عالمي صديق للبيئة، بما يتيح لزوّار المدينة المستقبلية السعودية الواقعة على البحر الأحمر، السفر إليها مباشرةً من أي نقطة في العالم بدون توقف، كما كشف الرئيس التنفيذي للشركة نظمي النصر.

ونوّه النصر، خلال مشاركته اليوم في قمة مجلس السفر والسياحة العالمي المنعقدة في الرياض، بأن الهدف من تأسيس شركة الطيران هو التأكّد من أن السائح القادم إلى «نيوم» غير مضطر لعبور نقطة «ترانزيت»، بل قادر على الوصول إلينا من أي مكان حول العالم على متن رحلةٍ مباشرة.

كما أعلن عن بناء مطار في نهاية مدينة «ذا لاين»، بتصميم فريد عالمياً لا سيما لناحية المواصفات البيئية.

وأشار إلى العمل على بناء أكبر مرسى يخوت على وجه الأرض، بطاقة استيعابية مؤهلة لاستقبال أكثر من 8 آلاف يخت دفعة واحدة.

وأفصح عن تطوير 15 جزيرة كمجموعة متكاملة، أسوةً بالجزر اليونانية الشهيرة، بحيث يمكن للزائر التنقل بين عدّة جزر.