السعودية تكتشف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي

(كونا) – أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاربعاء، اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.

وقال الأمير عبد العزيز، إن أحد الحقلين واطلق عليه اسم «اوتاد» يقع جنوب غربي حقل الغوار بشرقي مضيفا ان الغاز تدفق من الحقل بمعدل 26.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم وأكثر من 900 برميل من المكثفات.

وأوضح ان الحقل الثاني واطلق عليه اسم الدهناء للغاز الطبيعي غير التقليدي يقع جنوب غرب مدينة الظهران بشرقي البلاد مؤكدا ان الغاز تدفق بمعدل 25.6 مليون قدم مكعبة قياسية وحوالي 362 برميلاً من المكثفات.

وأكد الأمير عبد العزيز أهمية هذه الاكتشافات في تعزيز احتياطات المملكة من الغاز الطبيعي وكذلك دعم استراتيجيتها في مشروع إزاحة الوقود السائل وفق رؤية المملكة لعام 2030.