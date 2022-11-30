اقتصاد

السعودية تكتشف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي

منذ ساعة واحدة
0 1 أقل من دقيقة

(كونا) – أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاربعاء، اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.
وقال الأمير عبد العزيز، إن أحد الحقلين واطلق عليه اسم «اوتاد» يقع جنوب غربي حقل الغوار بشرقي مضيفا ان الغاز تدفق من الحقل بمعدل 26.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم وأكثر من 900 برميل من المكثفات.
وأوضح ان الحقل الثاني واطلق عليه اسم الدهناء للغاز الطبيعي غير التقليدي يقع جنوب غرب مدينة الظهران بشرقي البلاد مؤكدا ان الغاز تدفق بمعدل 25.6 مليون قدم مكعبة قياسية وحوالي 362 برميلاً من المكثفات.
وأكد الأمير عبد العزيز أهمية هذه الاكتشافات في تعزيز احتياطات المملكة من الغاز الطبيعي وكذلك دعم استراتيجيتها في مشروع إزاحة الوقود السائل وفق رؤية المملكة لعام 2030.

منذ ساعة واحدة
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

اختتام أعمال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية 

سبتمبر 19, 2022

«الإحصاء»: بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مسح السوق الخليجية المشتركة

منذ 3 أسابيع

«الفيدرالي الأميركي» يتّجه لتقليص وتيرة رفع سعر الفائدة.. قريباً

منذ 7 أيام

الجنيه المصري يتداول عند 24 جنيهاً مقابل الدولار

أكتوبر 30, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى