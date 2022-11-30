السفير الكويتي عبدالله الخرافي يقدم أوراق اعتماده للرئيس القبرصي

(كونا) – قدم السفير الكويتي عبدالله الخرافي اليوم الاربعاء أوراق اعتماده سفيرا للكويت لدى قبرص إلى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس.

وذكرت السفارة الكويتية في بيان تلقته «كونا» ان السفير الخرافي نقل الى الرئيس القبرصي عقب تقديم اوراق الاعتماد تحيات صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والحكومة والشعب الكويتي.

وأضاف البيان ان الخرافي اكد للرئيس القبرصي اهمية العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدا تطلعه الى تحقيق مزيد من التقارب بين البلدين في المجالات محل الاهتمام المشترك.

ونقلت السفارة عن الرئيس القبرصي تأكيده على الرغبة الصادقة المشتركة لدى البلدين في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية في المجالات كافة وكذلك شكره للموقف المبدئي للكويت وما تقدمه من دعم تجاه القضايا القبرصية.