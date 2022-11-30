السفير الناجم: الكويت تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على اللغة العربية

(كونا) – أكد سفير دولة الكويت لدى الهند جاسم الناجم ان الكويت تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على اللغة العربية والترويج لها باعتبارها جسرا للتواصل الحضاري بين الشعوب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الناجم أمام مؤتمر دولي تنظمه جامعة «جواهر لال نهرو» بالتعاون مع مركز الدراسات العربية والافريقية لتسليط الضوء على مسيرة الأدب العربي بأجناسه المختلفة عبر العصور خلال يومي 29 و30 نوفمبر الحالي.

وقال إن اللغة العربية انتشرت انتشارا واسعا في معظم أنحاء العالم وارتبطت بحياة المسلمين وثقافاتهم وآدابهم كما أصبحت واحدة من لغات الأمم المتحدة الرسمية الست.

وأعرب السفير الناجم عن سروره لتدريس اللغة العربية في الجامعات الهندية باعتبارها أقدم اللغات الحية على وجه الأرض متمنيا أن يشهد المؤتمر في المستقبل مشاركة شعراء وأدباء من الكويت بهدف تعزيز التبادل الثقافي والأدبي.

وشارك في المؤتمر رئيس اتحاد علماء اللغة العربية لعموم الهند حبيب الله خان الندوي وعدد كبير من أساتذة وطلبة اللغة العربية وآدابها من مختلف الجامعات الهندية إضافة إلى ممثلين عن السفارات العربية المعتمدة في نيودلهي.

وألقى عدد من المشاركين كلمات أمام المؤتمر منهم مدير المؤتمر الدكتور عبيد الرحمن الطيب الأستاذ المشارك بالجامعة الذي أكد أهمية الأدب العربي وإبراز مكانته بين الآداب العالمية الأخرى وتطوره في مختلف بلدان العالم عبر العصور المختلفة.

وبدوره أكد وكيل جامعة «جواهر لال نهرو» إيس. غاركوتي في كلمة أن اللغة العربية من أغنى اللغات في العالم وتحتل مكانة بارزة بين مختلف اللغات العالمية الأخرى.

وأعرب عن إعجابه بألحان الشعر العربي رغم قلة معرفته باللغة العربية التي قال إن تدريسها في الجامعات الهندية يعزز العلاقات الثقافية بين الهند والدول العربية.