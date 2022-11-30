«الشؤون»: ضرورة التزام الجمعيات التعاونية بقرار الشراء المباشر للمنتجات الزراعية

(كونا) – أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مراقبتها المستمرة عبر قطاع التعاون والفرق التفتيشية لمدى التزام الجمعيات التعاونية بتطبيق آلية الشراء المباشر من منافذ التسوق الخاصة بالمنتجات الزراعية المحلية، وهي «شبرة» اتحاد المزارعين بالعارضية والصليبية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن عدم التزام الجمعيات بتطبيق القرار رقم 115/ت لسنة 2022 بشأن الشراء المباشر للخضار من المنافذ المذكورة يعرضها لعقوبات تبدأ بالإنذارات والضبطية القضائية، وصولاً إلى وقف المعاملات في الجهات الحكومية وإجراءات قانونية بحق مجالس الإدارات.

ولفتت الوزارة إلى أنها تعمل حالياً على تطبيق بنود العقوبات الواردة في القرار الوزاري على بعض الجمعيات التعاونية غير الملتزمة.

يذكر أن قرار «الشراء الباشر» ينصّ على إلزام الجمعيات التعاونية بشراء المنتجات الزراعية المحلية عبر المشاركة بالمزاد اليومي في منافذ التسويق المعتمدة، دعماً للمنتج الكويتي وزيادة التنافسية في السوق ما يساعد على استفادة المستهلكين من تخفيض الأسعار وزيادة جودة المنتجات الزراعية.