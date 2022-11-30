القيادة السياسية تعزي بوفاة رئيس مجلس الأمة الأسبق محمد العدساني

(كونا) – بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له -بإذن الله تعالى- محمد يوسف العدساني رئيس مجلس الأمة الأسبق، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة محمد يوسف العدساني.

مشيدا سموه بما قدمه الفقيد من إسهامات جليلة في خدمة وطنه عبر مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص والوفاء للوطن العزيز من خلال مختلف المناصب الرفيعة التي تقلدها بكل جدارة واقتدار لا سيما توليه رئاسة مجلس الأمة والتي من خلالها أثرى بحكمته ورشده مسار العمل البرلماني في الوطن العزيز.

مستذكرا سموه بكل الاعتزاز السجايا الحميدة والمناقب النيرة للفقيد والتي أكسبته جل تقدير واحترام الجميع حيث كان رحمه الله رمزا للمواطن المخلص لدينه ووطنه.

سائلاً سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر والسلوان.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له -بإذن الله تعالى- محمد يوسف العدساني رئيس مجلس الأمة الأسبق ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاته.

مستذكراً سموه ما قدمه الفقيد من إسهامات بارزة وما تميز به من إخلاص ووفاء في خدمة الوطن العزيز خلال تقلده لمختلف المناصب الرفيعة بكل كفاءة واقتدار.

مبتهلاً سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له -بإذن الله تعالى- محمد يوسف العدساني رئيس مجلس الأمة الأسبق ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاته.