اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 50.7 نقطة

منذ ساعتين
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(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 50.7 نقطة ليبلغ مستوى 7584.59 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.67 في المئة.

وتم تداول 262.4 مليون سهم عبر 10950 صفقة نقدية بقيمة 99.4 مليون دينار «نحو 301.18 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 16.9 نقطة ليبلغ مستوى 5681.30 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.30 في المئة من خلال تداول 100.6 مليون سهم عبر 3680 صفقة نقدية بقيمة 16.04 مليون دينار «نحو 48.6 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 64.5 نقطة ليبلغ مستوى 8491.90 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.77 في المئة من خلال تداول 161.7 مليون سهم عبر 7270 صفقة بقيمة 83.3 مليون دينار «نحو 251.8 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 36.9 نقطة ليبلغ مستوى 5829.74 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.64 في المئة من خلال تداول 85.8 مليون سهم عبر 2724 صفقة نقدية بقيمة 14.7 مليون دينار «نحو 44.5 مليون دولار».

وكانت شركات «الأنظمة» و«يونيكاب» و«أولى تكافل» و«امتيازات» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«وطني» و«زين» و«آلافكو» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «مدار» و«وثاق» و«سنام» و«مشاعر» الأكثر انخفاضاً.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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