«زين»: رصد 800 مليون دولار للاستثمار بالسودان.. خلال 5 سنوات

(كونا) – أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «زين» للاتصالات بدر الخرافي اليوم الأربعاء عن تخصيص المجموعة ما يعادل 800 مليون دولار لاستثماراتها في السودان خلال السنوات الخمس القادمة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء «سونا» عن الخرافي القول في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الخرطوم إن «زين» ملتزمة بالاستثمار في السودان.

وأوضح الخرافي أن «زين» رصدت ما يعادل 800 مليون دولار لاستثماراتها في السودان خلال السنوات الخمس المقادمة والتي ستقدم من خلالها أفضل الخدمات للشبكة إلى جانب خدمات الألياف الضوئية «الفايبر».

وأضاف أن «زين» ستعمل كذلك في مجال الخدمات الرقمية والخدمات البنكية الرقمية والتي سبق وأن طبقتها في بعض الدول مشيرا إلى أن المجموعة بدأت إجراءات الحصول على رخصة التركيب من وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان.

وأعلن الخرافي عن زيارة ثانية لوفد إدارة «زين» للسودان بصحبة الفريق الفني للمجموعة والتي سيدشن خلالها بداية العمل في بعض هذه الخدمات.

وذكرت «سونا» أن البرهان أشاد من جانبه خلال اللقاء الذي حضره وزير الاتصالات والتحول الرقمي المكلف في السودان عادل حسن بالاستثمارات الكويتية في بلاده مؤكدا أن الكويت تعد من الدول السباقة للاستثمار بالسودان وأن استثماراتها نوعية واستراتيجية للاقتصاد السوداني.

وشدد البرهان على ترحيب السودان بالاستثمارات الكويتية والتزام حكومة بلاده بتذليل العقبات التي تواجهها كافة.