صادرات النفط الكويتي إلى اليابان تتراجع بنسبة 7.1 في المئة

(كونا) – أظهرت بيانات حكومية يابانية الأربعاء، انخفاضا في صادرات النفط الكويتي إلى اليابان في أكتوبر الماضي بنسبة 7.1 في المئة في الشهر الثاني على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7.79 مليون برميل أو (251 ألف برميل يوميا).

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن دولة الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان صدرت في الشهر الماضي نسبة 9.2 في المئة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بنسبة 11.5 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفع في أكتوبر 15.7 في المئة على أساس سنوي إلى 2.72 مليون برميل يوميا للشهر الـ15 على التوالي.

وأشارت الوكالة إلى أن الشحنات من الشرق الاوسط شكلت في الشهر الماضي نسبة 94.7 في المئة من الإجمالي مرتفعة بنسبة 5.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للبيانات عادت دولة الإمارات إلى صدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط اذ ارتفعت الواردات منها بنسبة 32.7 في المئة عن العام السابق لتصل الى 1.09 مليون برميل يوميا تليها المملكة العربية السعودية بشحنات بلغت 1.02 مليون برميل يوميا مرتفعة بنسبة 15.1 في المئة.

وأوضحت أن قطر جاءت في المرتبة الرابعة بشحنات بلغت 143 ألف برميل يوميا والولايات المتحدة في المرتبة الخامسة بشحناتها البالغة 77 ألف برميل يوميا على التوالي.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.