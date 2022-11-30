اقتصاد

مؤسسة البترول تُعلن أسعار الغاز المسال لشهر ديسمبر 

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

(كونا) – أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأربعاء الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) لشهر ديسمبر المقبل.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إن الطن المتري الواحد من غاز (البروبان) سيباع بـ 650 دولاراً أمريكيا خلال ديسمبر المقبل، كما سيباع الطن المتري الواحد من غاز (البيوتان) أيضا بـ 650 دولاراً.
ويستخدم غازا (البروبان) و(البيوتان) في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.
وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«الأهلي الكويتي» يحقق 27.4 مليون دينار أرباحاً صافية في تسعة أشهر

أكتوبر 20, 2022

السعودية.. أرصفة جديدة في ميناء جدة الإسلامي بـ640 مليون ريال

أكتوبر 9, 2022

«بورصة الكويت» توقف تداول أسهم 10 شركات مُدرجة

منذ أسبوعين

السعودية توقع اتفاقيات تعاون مع فنلندا في عدة مجالات

منذ 4 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى