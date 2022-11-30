«معهد الأبحاث» ينجز مشروعاً لتقييم التنوع الجيني لفيروس «تجعد» أوراق الطماطم 

أنجز مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية مشروعاً بعنوان: “تقييم التنوع الجيني لفيروس تجعد أوراق الطماطم الصفراء في الكويت”، وذلك بهدف تقييم التنوع الجيني لهذا الفيروس ومدى انتشاره في المناطق الزراعية في الكويت، إلى جانب استخدام هذه المعرفة لتطوير طرق الكشف عن الفيروس، وتحسين القدرة على إنتاج محاصيل زراعية خالية من الفيروسات.

وبدورها، ذكرت الباحثة/ ابتسام العلي من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية أنه تم عمل التحليل الجيني بمقارنة السلاسل الجينية المودعة في بنك الجينات لهذا الفيروس وما تم تعريفه سابقا في المعهد. موضحةً أن التشابه الجيني بين هذه السلاسل نسبته تتراوح بين 92.42 و99.6%. كما تم عمل التحليل الجيني للسلاسل الجينية التي استخلصت من هذه الدراسة والمعرفة دولياً.

وقد أسفرت النتائج عن تميز مجموعتين عقب تحليل 64 عينة. وجميع العينات المعزولة من الكويت (30 عينة من هذه الدراسة، بالإضافة إلى 3 عينات من الدراسات السابقة) تشكلت في مجموعة رئيسية مع كل من العينات من عمان، وإيران، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية. في حين أن 8 عينات من البرتغال، والمغرب، وأسبانيا، وكوبا، وهولندا، ولبنان، واليابان شكلت مجموعة ثانوية. هذا وقد تم إصدار دليل إرشادي للمزارعين يحتوي على الطرق المتقدمة للحد من تأثير فيروس تجعد أوراق الطماطم في الكويت.