دوليات

وزير الخارجية الأميركي: قلقون من الحشد العسكري الصيني.. السريع والمبهم

منذ 13 دقيقة
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(كونا) – أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء عن قلق الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «ناتو» مما قال إنه حشد عسكري صيني «سريع ومبهم».
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الرومانية بوخارست عقب اجتماع وزراء خارجية الناتو «أعضاء حلفنا لا يزالون قلقين من السياسات القسرية لجمهورية الصين الشعبية من خلال استخدامها المعلومات المضللة وحشدها العسكري السريع والمبهم وتعاونها مع روسيا».
وقال إن أعضاء الناتو ملتزمون بالحفاظ على حوار بناء مع الصين حيثما أمكن وترحيبهم بفرص العمل معا لمواجهة التحديات المشتركة.
ونبه إلى أن حلف الناتو هو تحالف سياسي بالإضافة إلى كونه عسكريا «إذ نحاول بناء وجهات نظر مشتركة حول التحديات ونتشارك المعلومات وننظر إلى ما يمكن القيام به معا بشكل فعال عند الاقتضاء في سياق الناتو».
وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بأخذ الحلف إلى آسيا أو العمل خارج منطقته بل بما وصفها التحديات التي تفرضها الصين في المنطقة على الدول الأعضاء في الحلف.

منذ 13 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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