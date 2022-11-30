وفد أمني كويتي يبحث قضية المواطن محمد البغلي المفقود في رومانيا

(كونا) – بدأ وفد أمني كويتي بحث ومتابعة قضية المواطن الكويتي المفقود محمد البغلي الذي اختفى في ظروف غامضة في قرية كييا بمقاطعة براهوفا شمال العاصمة بوخارست في أغسطس 2015.

وقال سفير دولة الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري اليوم الاربعاء إنه بحث مع وزير الدولة لشؤون الطوارئ في وزارة الداخلية الرومانية رائد عرفات بحضور الوفد الامني الكويتي آخر مستجدات قضية المواطن الكويتي محمد البغلي.

واشار السفير الهاجري الى أن الوفد سيعقد عددا من الاجتماعات مع المسؤولين في الاجهزة الامنية في رومانيا مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل السلطات الرومانية لمعرفة مصير المواطن الكويتي المفقود وحل هذه القضية الانسانية التي طال أمدها.

واكد ان القضية تحظى باهتمام كبير على المستويين الرسمي والشعبي في الكويت وحرص القيادة السياسية ووزارتي الخارجية والداخلية على مواصلة ومعرفة آخر ما توصلت اليه نتائج التحقيقات في القضية.

وكان وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح اكد خلال لقائه أسرة المواطن البغلي الاسبوع الماضي ان قضية الاختفاء تحظى بالمتابعة المستمرة من القيادة السياسية وهي محل اهتمامهم المباشر وان الكويت لن تدخر جهدا في تسخير جميع الإمكانات في هذا الإطار.

وأرسلت وزارة الداخلية الكويتية سابقا وفودا أمنية الى رومانيا لمتابعة القضية والتنسيق مع الشرطة الرومانية والجهات المختصة.