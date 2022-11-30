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ولي العهد: نقدّر جهود الجهاز المركزي في تطبيق ما جُبل عليه حُكّام الكويت من صون للهوية الوطنية

منذ ساعتين
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• سموه بعث ببرقية تهنئة لرئيس الجهاز.. وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة في إنجاز مهامه وواجباته

(كونا) – بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، هنأه سموه خلالها على الدعم والثقة التي أولاهم إياها مجلس الوزراء في بيانه الصادر بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، معرباً سموه عن تقديره للجهود المتميزة التي قام بها الجهاز من أجل إنجاز المهام والواجبات المنوطة به.

كما عبر سموه عن تقديره لجهوده وكافة العاملين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مطبقين ما جُبل عليه حُكّام الكويت الكرام من صون للهوية الوطنية وحفاظاً على مكونات المجتمع الكويتي، متعاونين مع الدول المجاورة من خلال تطبيق النظم والقوانين المحافظة على حقوق المواطنين، داعياً الله تعالى أن يوفقهم في أداء مهامهم وأن يجعل التوفيق والسداد حليفهم وتحقيق الخير لأبناء الوطن المخلصين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد المفدى وسدد على دروب الخير خطاه. 

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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