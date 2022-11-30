10 نواب يقترحون تثمين الأملاك السكنية في قطع 2و4و12 بالسالمية

أعلن 10 نواب عن تقدمهم باقتراح برغبة في شأن تثمين الأملاك السكنية في قطع أرقام (12،4،2) بمنطقة السالمية أو تحويلها إلى استثماري وإضافتها للمخطط الهيكلي العام للدولة.

وقدم الاقتراح النواب خالد العميرة وصالح عاشور ود. عادل الدمخي وأسامة الزيد وحمد المدلج وأحمد لاري ود. حسن جوهر وأسامة الشاهين وعيسى الكندري وعبدالله المضف.

وجاء في مقدمة الاقتراح ما يلي:

لا يخفى على الجميع كثرة المباني الاستثمارية المتواجدة بكافة مناطق السالمية بالقطع (12،4،2) وما يعانيه المواطنين قاطني تلك المناطق من الأزدحام في أغلب الأوقات وتواجد العزاب الوافدين بالسكن الاستثماري المجاور لهم.

وأسوة بما تم من إجراءات التثمين بالعديد من مناطق دولة الكويت وجب إنصاف أصحاب البيوت في تلك المناطق وإضافتها للمخطط الهيكلي العام للدولة، لذا نتقدم بالاقتراح التالي نصه:

«اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تثمين الأملاك السكنية بمنطقة السالمية قطعة (12،4،2) أو تحويلها إلى استثماري وإضافتها للمخطط الهيكلي العام للدولة».