محليات

أغيلار: الإعدامات في الكويت ضربة كبيرة لجهود الإعفاء من «شنغن»

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أكد رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي خوان فرناندو لوبيز أغيلار، اليوم الخميس، إن إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة «شنغن» خطوة جيدة ستساهم في التعاون والتفاهم المتبادل.
وقال لوبيز أغيلار في مقابلة لـ«كونا» بعد موافقة اللجنة على إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة «شنغن» رغم وضعها شروطا لذلك ان الاعفاء سيسمح بتبادل التعاون والتفاهم في العديد من المجالات ليس في المجال السياحي فحسب ولكن في المجالات التجارية والتبادل الاكاديمي والعلمي.
وأوضح «لذا فهو خطوة جيدة وإشارة إيجابية للغاية.. ونحاول أن نكون متعاونين وإيجابيين»، مشيرا الى أن البرلمان الأوروبي شهد مفاوضات جادة ما أدى الى إعفاء مواطني الكويت من متطلبات التأشيرة على أمل أن يساعد ذلك في التفاهم والتعاون.
وأكد الاسباني لوبيز أغيلار انه من أشد المدافعين عن الإعفاء من التأشيرة لما له من مزايا في تبادل الخبرات والمعرفة والتعاون كما يفيد مواطني الاتحاد الأوروبي المستعدين للسفر إلى الخارج لاكتساب معارف بشكل أفضل.
ولفت إلى أن المفوضية الأوروبية بادرت بطرح إعفاء مواطني الكويت وقطر وأضافت كذلك الإكوادور وعمان.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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