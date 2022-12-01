«الأرصاد»: طقس عطة نهاية الأسبوع.. «خريفي»

(كونا) – توقعت إدارة الأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع ليسود طقس خريفي دافئ نهاراً ومعتدل إلى مائل للبرودة ليلاً، مع هدوء نسبي في الرياح وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي إن الطقس نهار اليوم الخميس يكون دافئا وغائما إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غريية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأضاف القراوي أن الطقس الليلة يكون معتدلا إلى مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون دافئا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و4 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون دافئا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.