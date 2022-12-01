«الأوقاف» تطلق مشروع «تحرير 305 شهادات جامعية» للطلاب الفلسطينيين في غزة 

(كونا) – أطلقت الأمانة العامة للأوقاف الكويتية اليوم الخميس مشروع «تحرير 305 شهادات جامعية» للطلاب الفلسطينيين غير القادرين على دفع الرسوم الجامعية ضمن سلسلة مشاريعها الخيرية بإشراف من «الجمعية الكويتية للاغاثة» وتنفيذ «لجنة زكاة الدرج» بمدينة غزة.

وتم إطلاق المشروع عبر حفل حضره أكثر من 300 طالب وطالبة وعائلاتهم وشخصيات فلسطينية اعتبارية فيما ألقى عدد من المسؤولين كلمات مختلفة بالاحتفال عبر خلالها المشاركون عن أهمية المشروع الكويتي الخاص بالطلاب ودخولهم الحياة العملية والبحث عن وظائف.

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة لجنة زكاة الدرج المشرفة على المشروع عبد القادر شعبان في تصريح لـ«كونا» إن المرحلة الأولى من المشروع ستقوم على تحرير شهادات لـ305 طلاب وطالبات من حملة شهادة البكالوريوس من كافة التخصصات العلمية من بينها كليات الطب والهندسة والعلوم والمحاسبة والتجارة في ثماني جامعات فلسطينية.

وأوضح شعبان أن الطلاب منهم من تخرج قبل عام أو عامين وآخرين تخرجوا قبل أكثر من ثلاثة أعوام لعدم قدرتهم على دفع باقي المستحقات المالية من أجل الحصول على شهادتهم والانخراط في سوق العمل ليصبحوا قادرين على تأسيس حياة لهم والتقديم للوظائف من كافة المجالات.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستكون عبر توفير الرسوم الجامعية للطلبة والطالبات وسيستفيد منها المئات في عدد من التخصصات والجامعات الفلسطينية المختلفة.

وأعرب شعبان عن شكره العميق لسمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وإلى الأمانة العامة للأوقاف الكويتية وللجمعية الكويتية والشعب الكويتي العظيم الذي يرفع شعار «الكويت بجانبكم».