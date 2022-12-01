الاتحاد الأوروبي يقر 6.2 ملايين دولار لمساعدة الجيش اللبناني 

(كونا) – أقر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تقديم مساعدة بقيمة 6.2 ملايين دولار إلى الجيش اللبناني ضمن مساعدات أعلن عنها إلى خمس دول.

وذكر الاتحاد الأوربي في بيان له أن المساعدات الجديدة ستقدم من مرفق السلام الأوروبي «إي. بي. اف» وستعمل على تعزيز قدرات وصمود الجيش اللبناني لضمان الأمن الوطني والاستقرار في لبنان من خلال تعزيز قدراته الطبية العسكرية وتوفير المعدات اللازمة لذلك.

وتمول المساعدات معدات الرعاية الصحية لدعم الخدمات الطبية العسكرية والمعدات الفردية وهي المساعدات التي طلبها وزير الخارجية اللبناني في أكتوبر الماضي وفق البيان.

والدول الأخرى التي أقرت لها المساعدات الأوروبية اليوم هي البوسنة والهرسك وجورجيا وموريتانيا بالإضافة لدعم الجيش الرواندي في موزمبيق.

وأنشأ الاتحاد الأوروبي مرفق السلام الأوروبي في عام 2021 وهو آلية يهدف من خلالها إلى دعم شركائه في جميع أنحاء العالم في المجالات العسكرية والدفاعية ومنع الصراعات والحفاظ على السلام وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.