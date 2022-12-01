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«الخارجية»: الكويت تطالب العراق بسحب 3 قطع بحرية فوراً تجاوزت المياه الإقليمية

منذ ساعتين
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(كونا) – أوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن سفير الكويت لدى جمهورية العراق طارق الفرج قد اجتمع مساء اليوم مع مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي حيث سلمه مذكرة بشأن قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية للكويت ومطالبتها بسحب هذه القطع فورا خارج المياه الإقليمية للكويت.
وأكدت الوزارة استعداد الكويت للتعاون مع جمهورية العراق وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة.
وشددت الوزارة على ضرورة احترام سيادة كلا البلدين ورفض الكويت القاطع لأي انتهاك يمس سيادتها واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.
ودعت الوزارة الأشقاء في العراق إلى التعاون في كل ما من شأنه دعم أواصر الأخوة وبما يعزز أمن البلدين الشقيقين واستقرار المنطقة.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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