«الزراعة»: حريصون على تحقيق الأمن الغذائي في البلاد

• تنفيذ العديد من المشاريع في مجال الدواجن بالصليبية والوفرة والعبدلي

• رفع دعم إنتاج الحليب من 4 ملايين دينار إلى 5 ملايين

• الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية وصل 25 في المئة ومن الروبيان 50 في المئة

(كونا) – أكد المدير العام لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالإنابة مشعل القريفة اليوم الخميس، سعي الهيئة وحرصها على تحقيق الأمن الغذائي في البلاد استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء بهذا الشأن وتحقيقا لرؤية الكويت المستقبلية.

وقال القريفة إنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض وقد ساعد توفر الدعوم في عودة إنتاجه وبكميات وفيرة، كما تسعى الهيئة للعودة إلى سابق عهدها بتصدير هذه المادة.

وأضاف أن الهيئة ممثلة بقطاع الثروة الحيوانية تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع في مجال الدواجن بالصليبية والوفرة والعبدلي، ضمن خطة مستقبلية تهدف لرفع إنتاج اللحوم البيضاء إلى 60 بالمئة فيما تبلغ نسبة اللحوم الحمراء 21 في المئة والحليب 20 في المئة والدجاج اللاحم 40 في المئة.

وذكر أن هيئة الزراعة رفعت في موازاة ذلك دعمها لإنتاج الحليب من 4 ملايين دينار إلى 5 ملايين من خلال مزارع الأبقار في الصليبية لعدد 50 مزرعة وزيادة دعم مربي الأبقار من 10 ملايين دينار إلى 20 مليونا.

وأوضح أن قطاع الثروة السمكية يشهد نموا في وقت بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي فيه 25 في المئة ومن الروبيان 50 في المئة، مشيرا إلى وجود مشاريع في مجال زراعة الروبيان والأقفاص العائمة مع الاستمرار في خطة منع الصيد في جون الكويت باعتباره الحاضنة الأساسية للأسماك بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة بغية المحافظة على الثروة السمكية أيضا.

وأكد القريفة أهمية توسيع المنافذ التسويقية أمام المزارعين مثمنا استجابة وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل لمطالبهم إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية التي فتحت باب الشراء المباشر في الجمعيات إلى جانب سوق الفرضة.

ولفت إلى عزم هيئة الزراعة توزيع الدعوم الحيوانية عبر تطبيق «سهل» بالتعاون مع شركة المطاحن وسيكون الربط خلال الأيام المقبلة من خلال الدخول إلى الموقع وتحديد صرف نوع العلف والحصول على «الباركود» وصرفه من «المطاحن».