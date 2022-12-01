اقتصاد

السعودية: بناء وتشغيل 21 وجهة ترفيهية.. باستثمار بـ50 مليار ريال

منذ ساعة واحدة
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تعتزم شركة مشاريع الترفيه السعودية «سڤن»، استثمار أكثر من 50 مليار ريال لبناء وتشغيل 21 وجهة ترفيهية متكاملة الخدمات تضم أكثر من 150 منطقة ترفيهية في 14 مدينة بالمملكة، وذلك بالتزامن مع بدء الشركة لأعمال التشييد في وجهتها الترفيهية بحي «الحمراء» في الرياض.
واختارت الشركة عدداً من المواقع الاستراتيجية لمشاريعها داخل السعودية؛ في كل من الرياض، والخرج، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والدمام، والخبر، والأحساء، والمدينة المنورة، وينبع، وأبها، وجازان، وبريدة، وتبوك.
وباشرت الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أعمال التشييد، في وجهتها الترفيهية في حي «الحمراء» باستثمارات تفوق 3 مليارات ريال، بحسب بيان صادر عن الشركة.
ويحتل المشروع الجديد، الذي تتجاوز مساحته 90 ألف متر مربع بمساحة بناء 167 ألف متر مربع، موقعاً استراتيجياً عند تقاطع الطريق الدائري الشرقي مع طريق الملك عبد الله، ويُتوقع أن يصل عدد زواره إلى 6 ملايين زائر سنوياً.
ويضم المشروع عجلة مشاهدة دوارة، ومنطقة ركوب أمواج، وصالات بولينغ تتضمن 10 مسارات، ومنطقة تحليق هوائي داخلي، ومسارات سباقات السيارات الكهربائية «كارتينغ»، إلى جانب دور سينما، ومطاعم ومقاهي ومتاجر تجزئة بعلامات تجارية محلية وعالمية.
عقدت «سڤن» شراكات مع أشهر العلامات التجارية في مجال الترفيه والألعاب على مستوى العالم مثل «Clip ‘n Climb، Warner Bros. Discovery، Hot Wheels من Mattel وTransformers وPlay-Doh من Hasbro» بهدف تطوير وجهات ترفيهية تكون الأولى من نوعها على مستوى العالم.

منذ ساعة واحدة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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