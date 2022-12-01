الكويت تمدد وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى المركزي المصري 

أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري للعام المالي الماضي ، أن الكويت جددت شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2023 من إجمالي وديعة بقيمة 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.

وبحسب التقرير المنشور على موقع البنك المركزي، كانت الشريحة المذكورة بقيمة 2 مليار دولار مستحق سدادها على مصر في أبريل من العام الجاري 2022، ولكن التقرير الجديد أظهر تجديدها لمدة سنة ليستحق سدادها في أبريل 2023.

أما الشريحة الثانية من الوديعة الكويتية، والتي تبلغ هي الأخرى 2 مليار دولار حان أجل سدادها في سبتمبر الماضي، لكن التقرير لم يوضح التقرير إذا ما كان تم تجديد الشريحة أو سدادها نتيجة اقتصار فترة التقرير على العام المالي الماضي بنهاية يونيو 2022.

ويبلغ إجمالي ودائع 3 دول خليجية (الإمارات والسعودية والكويت) في البنك المركزي المصري 14.961 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، وفقا للتقرير.

وتتوزع قيمة الودائع الخليجية في البنك المركزي إلى نحو 5.661 مليار دولار من دولة الإمارات، و5.3 مليار دولار من السعودية، و4 مليارات دولار من الكويت.

وكانت السعودية قد أعلنت تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصري امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة بين البلدين.