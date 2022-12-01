بايدن: واشنطن وباريس مصممتان على محاسبة الرئيس الروسي

(كونا) – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إنه ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مصممان على محاسبة روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين على حربه على بقية العالم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده بايدن وماكرون في البيت الأبيض في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي للولايات المتحدة حاليا.

ورأى بايدن أن بوتين يعتقد أنه قادر على سحق إرادة كل من يعارضون طموحاته الإمبريالية عن طريق مهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وخنق الطاقة إلى أوروبا لرفع الأسعار ومفاقمة أزمة الغذاء.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن تلك الأمور تضر بالأشخاص الضعفاء للغاية ليس فقط في أوكرانيا بل في جميع أنحاء العالم مشددا في الوقت نفسه على أن بوتين لن ينجح في تحقيق خططه.

وأضاف بايدن لقد قررت أنا والرئيس ماكرون أننا سنواصل العمل معا لمحاسبة روسيا على أفعالها والتخفيف من الآثار العالمية لحرب بوتين على بقية العالم.

وتابع اليوم نؤكد أن فرنسا والولايات المتحدة وجميع حلفائنا يقفون بقوة أكبر من أي وقت مضى ضد الحرب الوحشية التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة وفرنسا ستواصلان تقديم الدعم القوي لشعب أوكرانيا وهو يدافع عن وطنه وأسره وسيادته وسلامة أراضيه ضد العدوان الروسي الذي ظل وحشيا بشكل لا يصدق.