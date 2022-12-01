صندوق التنمية: تطوير قطاع المياه بالدول العربية مهم لتحقيق التنمية 

(كونا) – أكد مستشار أول هندسة بالصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية الدكتور محمد صادقي اليوم الخميس أن تطوير قطاع المياه في الدول العربية عامل مهم لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال صادقي في تصريح لـ«كونا» اليوم الخميس على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العربي الرابع للمياه إن موضوع المياه مهم جدا ولا يمكن تصور أي نوع من التنمية من دون تطوير قطاع المياه.

وشدد على الأهمية التي تكتسبها مشاريع المياه لاسيما أنها تتعلق بالصحة العامة موضحا أن الصندوق الكويتي مرن في كيفية التعامل مع هذا النوع من المشاريع.

وأكد استعداد الصندوق الكويتي للمشاركة بشكل فعال في تخفيف معاناة الدول العربية التي تعاني من صعوبات في مجال التنمية لاسيما في مشاريع المياه.

وعن المنح والمساعدات التي قدمها الصندوق الكويتي في هذا الشأن لاسيما لدولة فلسطين قال صادقي هناك اعتبارات خاصة واستثنائية للتعامل مع فلسطين.

وأشار في هذا الصدد إلى منح قدمها الصندوق الكويتي لتمويل مشاريع البنية التحتية في كافة المناطق الفلسطينية مبينا أن الصندوق الكويتي يقوم كذلك بإدارة منح دولة الكويت في فلسطين.

وأشار إلى أن مساهمات دولة الكويت والصندوق الكويتي تصب في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع القطاعات في فلسطين.

وحول الدور المستقبلي للصندوق الكويتي في دعم فلسطين لاسيما في قطاع المياه وتحقيق الأمن المائي قال صادقي عندنا مشروع مياه في غزة.

وأضاف سنبدأ باذن الله خلال الأشهر المقبلة في تنفيذ الأعمال لهذا المشروع الذي سيوفر مياه صالحة للشرب لأكثر من 700 ألف نسمة يعيشون في قطاع غزة وهو الحامل المائي الجنوبي.