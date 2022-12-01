اقتصاد

طارق السطان: «أجيليتي» داعم طويل الأمد لمفوضية شؤون اللاجئين

منذ 3 ساعات
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أكد نائب رئيس مجلس إدارة «أجيليتي» طارق السلطان، أن الشركة هي داعم طويل الأمد لمفوضية شؤون اللاجئين.

وقال السلطان، عبر حسابه الشخصي في موقع «تويتر»، اليوم، «تشرفت بمقابلة المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبّو غراندي، أمس في الكويت». 

وأكد السلطان أنه «من خلال القيادة الحكيمة لأمير الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد وولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد، رسخت الكويت مكانتها الرائدة في تعزيز وتمويل الشؤون الإنسانية».

وأضاف: «أجيليتي» هي داعم طويل الأمد للمفوضية، وتشارك في برامج في الشرق الأوسط، ماليزيا والمزيد. 

وأوضح «تعتبر خدمات اللاجئين التي تقدمها المفوضية أمراً بالغ الأهمية وأنا فخور بدعمنا المستمر للمفوضية ليومنا هذا».

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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