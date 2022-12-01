محمد المهان: اتفاق حكومي نيابي على إعادة إعمار جزيرة «فيلكا»

قال عضو لجنة المرافق العامة الدكتور محمد المهان، إن اللجنة اجتمعت اليوم مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لبحث موضوع المحافظة على الأماكن التراثية والتاريخية لدولة الكويت.

وأوضح المهان في تصريح في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على ضرورة إعادة إعمار جزيرة فيلكا والحفاظ على روح التراث العمراني القديم الذي يحمل الطابع التاريخي للمناطق الكويتية.

وأضاف إن اللجنة وجهت المجلس الوطني إلى ضرورة الاهتمام بسوق الأحمدي القديم وإعادة إعمار سوق المباركية الذي تعرض أخيرا للحريق، وتقديم خطة لإنشاء أسواق تراثية في جميع محافظات الكويت، مطالباً وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعادة الحياه للمقاهي الشعبية وإعادة افتتاح صالات الأفراح في أسرع وقت ممكن.

وشدد المهان على أن الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني يعد من الركائز الأساسية لتعريف الأجيال الحديثة بتاريخ الآباء والأجداد الذين كافحوا من أجل بناء كويت اليوم.