مصر: مصرع 10 وإصابة 8 في حادث سير شمال غرب القاهرة

(كونا) – قال مسؤول أمني مصري اليوم الخميس إن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب ثمانية آخرون في حادث سير شمال غرب القاهرة.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة اللواء أحمد خلف القول إنه تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وأوضح أن سيارة كانت تقل عمالة زراعية اصطدمت بجرار زراعي على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بوادي النطرون.

ولفت إلى ان الحادث أسفر عن مصرع 10 عمال زراعيين وإصابة 8 آخرين فيما تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام وإخطار النيابة العامة للتحقيق.