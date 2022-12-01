«هيئة القصر»: استعراض وضع استثمارات الهيئة خلال 9 أشهر

(كونا) – استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر برئاسة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد اليوم الخميس وضع استثمارات الهيئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وقال الوزير الماجد في بيان صحفي صادر عن الهيئة عقب الاجتماع إن مجلس إدارة الهيئة بحث جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال كما اطلع على ما تم تنفيذه من قرارات سابقة لمجلس الإدارة في مختلف المجالات.

وأوضح أنه تم الاطلاع على تقرير البيانات المالية الذي سبق اعتماده من قبل لجنة تنمية أموال القصر بجلستها التي انعقدت في نوفمبر الماضي مضيفا أنه تم كذلك مناقشة التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية ومن عدة لجان أهمها تنمية الأثلاث الخيرية والمساعدات الاجتماعية بشأن البيانات المالية لأحد الأثلاث الخيرية.

وبين أنه تم أيضا النظر بتقرير عن الدعاوى القضائية المتداولة في الهيئة خلال الأعوام 2018 و2019 و2020 مشيرا إلى أن الهيئة ربحت غالبية الدعاوى التي تم الفصل فيها خلال تلك الفترة وقد بلغ اجمالي المبالغ المحكوم بها لصالح المشمولين برعايتها نحو 2.2 مليون دينار.

وأفاد بأن المجلس بحث التطورات في مجال التحول الرقمي وما تقدمه الهيئة من خدمات إلكترونية عبر موقعها وتطبيق سهل الحكومي مؤكدا أن الهيئة كانت في مقدمة الجهات التي ساهمت في إطلاق المرحلة الأولى للتطبيق.

من جهته قال المدير العام للهيئة بالإنابة حمد البرجس وفق البيان إن بنود جدول الأعمال شملت عرض تقرير عن أداء الهيئة خلال العام الماضي علاوة على تقرير عن أداء الهيئة خلال الربع الثالث من العام الحالي في مختلف مجالات عملها.

وأكد البرجس حرص الإدارة التنفيذية بالهيئة على المتابعة الدورية لأعمال القطاعات والإدارات ودراسة تقارير الجهات الرقابية والتواصل مع مختلف الجهات وذلك في إطار حرص إدارتها على تطبيق معايير السلامة والشفافية في أعمالها.

وأوضح أن الهيئة بصدد إعداد استراتيجية مستقبلية جديدة لمواصلة تطوير الأداء والخدمات مع تحديث استراتيجيتها الاستثمارية التي ستنتهي في نهاية العام الحالي وذلك مواكبة لرؤية الكويت لعام 2035.

