محليات

وزير الخارجية يزور قصر المربع ومتحف الملك عبدالعزيز التاريخي

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة

(كونا) – أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، بضيافة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان، زيارة إلى قصر المربع الذي يعتبر من أقدم وأشهر المعالم التاريخية في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.
كما تم خلال الجولة التي أتمها الشيخ سالم الصباح بمعية الأمير فيصل بن فرحان الإطلاع على متحف الملك عبدالعزيز التاريخي الذي يعد معلما وطنيا على مستوى المملكة ومقرا لإقامة مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله ثم أصبح فيما بعد مركزا لجميع القرارات الإدارية ومقرا لاستقبال ضيوف الملك وعرف باسم الديوان.
كما قام بجولة في مدينة الدرعية التاريخية والتي تعد عاصمة الدولة السعودية الأولى ويعتبر معلما تاريخيا مسجلا في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة «اليونيسكو».

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

مجلس الوزراء ناقش برنامج عمل الحكومة 2022-2026

منذ أسبوعين

«العون المباشر»: 25783 طالباً تخرجوا في 4 جامعات نمتلكها شرقي افريقيا 

منذ 4 أسابيع

وزير الإعلام: الكويت تمتلك كثيراً من المقومات السياحية بشتى أنواعها

منذ أسبوعين

«الأرصاد»: الطقس اليوم غائم نهاراً مع فرصة لأمطار رعدية.. والعظمى 29 درجة 

منذ 3 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى