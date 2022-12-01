وزير الدفاع يؤكد أهمية التعاون بين القوة البحرية وخفر السواحل

(كونا) – أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي الصباح أهمية التعاون والتنسيق الدائم والعمل الجماعي المشترك بين القوة البحرية والإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية لحفظ أمن وسلامة المياه الإقليمية وتحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية والاستعداد.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش اليوم الخميس بمناسبة الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير إلى قاعدة (محمد الأحمد البحرية) رافقه فيها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح وعدد من كبار القادة حيث كان في استقباله لدى وصوله آمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع العلاطي وعدد من قيادات القوة.

ودعا الوزير منتسبي القوة البحرية إلى المحافظة على الروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها ومواصلة العمل والتدريب بجدية وتفان وإخلاص سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع للعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار الوطن الحبيب في ظل قيادته الحكيمة.

ونقل تحيات وتقدير سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما لمنتسبي القوة البحرية على ما يبذلونه من جهود مخلصة وعمل متواصل مؤكدا حرص القيادة السياسية على دعم القوات المسلحة والوصول بها للمستويات المرجوة من الكفاءة والقدرة والفاعلية.

وذكر البيان أن الوزير استمع في خلال الزيارة لإيجاز عن المهام والواجبات المناطة بالقوة البحرية وبرامج التطوير والتحديث التي تقوم بتنفيذها بالإضافة إلى خطط التدريب والتأهيل الخاصة بمنتسبيها وحجم التنسيق والتعاون القائم بينها وبين وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالنشاط البحري في البلاد.

وأشار إلى أن الوزير قام أيضا بجولة في قاعدة (محمد الأحمد البحرية) شملت عددا من القطع البحرية والورش الفنية والوحدات البحرية الخاصة إذ استمع إلى شرح مفصل حول طبيعة عملها والمهام والواجبات والأدوار المناطة بها.