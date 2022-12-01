وزير الصحة: لا يوجد نقص بالأدوية الكيماوية لمرضى السرطان في الكويت

أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي عدم وجود أي نقص في ما يخص الأدوية الكيماوية الخاصة لمرضى السرطان في الكويت ، مشدداً على أنها متوفرة .

وأوضح أن الوزارة تدعم وجود أدوية المناعة والموجهة واستقطابها في ظل وجود التحديات العالمية والنقص العالمي في الادوية، لافتاً إلى أن نقص الأدوية على مستوى العالم يعتبر تحديا كبيرا بعد انتهاء جائحة كورونا ووجود زيادة في الأسعار.

جاء هذا في تصريح صحافي على هامش المؤتمر الرابع لجراحة الاورام للجهاز الهضمي.

ولفت الى أن وزارة الصحة تهتم في التوسع البنياني من حيث المنشآت ، حيث جاري على قدم وساق انشاء وتدعيم مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد ، متوقعا افتتاحه قريبا للتوسع في خدمة مرضى السرطان في دولة الكويت.