«يونسكو» تدرج «أفضل ممارسات الصون» المقدم من الكويت على قائمتها

(كونا) – أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» اليوم الخميس ملف أفضل ممارسات الصون الذي تقدمت به الكويت ممثلة في جمعية «السدو» على قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الـ17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو المقامة حاليا بالعاصمة المغربية الرباط بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء فضلا عن الهيئات والجمعيات غير الحكومية المعنية.

ومن جانبها أعربت رئيس مجلس إدارة جمعية «السدو» الكويتية الشيخة بيبي دعيج الصباح في تصريح لـ«كونا» بالمناسبة عن مشاعر السعادة والفخر بهذا الإنجاز الذي يخلد اسم الكويت في سجل المحافل الثقافية العالمية.

وأوضحت أن هذا الإدراج الدولي الذي يضاف إلى رصيد الانجازات في هذا المجال يعد جهدا وطنيا كويتيا في خدمة التراث الثقافي غير المادي ودوره في تعزيز الهوية الثقافية للبلاد وتجسيد التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن جمعية «السدو» قدمت أول ملف عربي لأفضل ممارسة لصون التراث وذلك من خلال نقل المهارات المعرفية لنسيج «السدو» التقليدي لجيل النشء عبر النظام التعليمي بمنهج وزارة التربية الكويتية في مادة الفنية للصف الثامن وتدريب معلمين على منهجية تدريس هذه الحرفة التقليدية.