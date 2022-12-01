3 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها.. اليوم الخميس

تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الخميس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها؟

وتناقش لجنة الشؤون الصحية والعمل تكليف المجلس للجنة ببحث المواضيع التالية بحضور وزير الصحة:

1- تأمين عافية ودور وزير الصحة بممارسة صلاحياته المخولة له تطبيقاً لأحكام القانون رقم (114) بسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بإضافة شرائح جديدة له.

2- البحث والتحقيق في تأخر توفير الخدمات الصحية من إنشاء وتوسعة وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية في بعض المناطق السكنية، والتأخر في إنشاء المستشفيات ومراكز الطوارئ في المناطق البعيدة والجديدة كمدينة صباح الأحمد، إضافة إلى بحث توفير الأدوية في المنشآت الصحية.

وتدرس لجنة العرائض والشكاوى الشكاوى أرقام (4185-221-92-93-79-203-268-321-108-131-233-262-312-206-269-629-172-180).

ويحضر الاجتماع وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناقش لجنة المرافق العامة طلب تكليف المجلس للجنة بمناقشة ومتابعة البند رقم (5) من طلب التكليف، المحافظة على الأماكن والأسواق التراثية والتاريخية، بحضور ممثلين عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.