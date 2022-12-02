اتفاق أوروبي على تحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 ‏دولاراً للبرميل

بعد عدة أيام من المفاوضات المكثفة، اتفق مسؤولو الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، على تحديد سقف لسعر النفط الروسي «المنقول بحراً» عند 60 دولاراً للبرميل.
وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد اتفاق دول مجموعة السبع الكبرى في سبتمبر الماضي على فرض سقف على سعر الخام الروسي المنقول بحراً، ومن ثم تقليل إرادات الكرملين من بيع النفط.
ولم يتم توضيح تفاصيل الكيفية التي سيتم بموجبها فرض سقف على سعر النفط الروسي بعد، أو الإجراءات التي ستتيح دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وكانت روسيا قد حذّرت من أن فرض سقف على سعر نفطها سوف يؤثر سلباً على أسواق الطاقة ويدفع أسعار الخام إلى مستويات أعلى.
وكشفت وثيقة أوروبية عن أن سقف سعر الخام الروسي سيتم مراجعته بشكل منتظم لمراقبة ردة فعل السوق مع التأكيد على أن يكون هذا السقف أدنى بنسبة 5% من متوسط السعر بالسوق.