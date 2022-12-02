اتفاق أوروبي على تحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 ‏دولاراً للبرميل

بعد عدة أيام من المفاوضات المكثفة، اتفق مسؤولو الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، ‏على تحديد سقف لسعر النفط الروسي ‏‏«المنقول بحراً» عند 60 دولاراً للبرميل.‏

وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد اتفاق دول مجموعة السبع الكبرى في سبتمبر ‏الماضي على فرض سقف على سعر الخام الروسي المنقول بحراً، ومن ثم تقليل ‏إرادات الكرملين من بيع النفط.‏

ولم يتم توضيح تفاصيل الكيفية التي سيتم بموجبها فرض سقف على سعر النفط ‏الروسي بعد، أو الإجراءات التي ستتيح دخول الاتفاق حيز التنفيذ.‏

وكانت روسيا قد حذّرت من أن فرض سقف على سعر نفطها سوف يؤثر سلباً على ‏أسواق الطاقة ويدفع أسعار الخام إلى مستويات أعلى.‏

وكشفت وثيقة أوروبية عن أن سقف سعر الخام الروسي سيتم مراجعته بشكل ‏منتظم لمراقبة ردة فعل السوق مع التأكيد على أن يكون هذا السقف أدنى بنسبة ‏‏5% من متوسط السعر بالسوق.‏