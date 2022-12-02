استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الإحتلال بالضفة الغربية

(كونا) – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي في بلدة «حوارة» جنوب «نابلس» بالضفة الغربية اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان إن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطن عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في «حوارة».

من جانبها ذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو الشاب عمار مفلح «22 عاما» من قرية «اوصرين» جنوب شرق «نابلس» مشيرة إلى أن سلطات الإحتلال منعت مركبات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى الشاب الذي أعلن عن استشهاده واحتجاز جثمانه.

وأظهر مقطع مصور الشاب وهو يحاول الإفلات من أحد جنود الاحتلال الذي حاول اعتقاله ووقع عراك بالأيدي بينهما قبل أن يستل الجندي مسدسه ويطلق النار عليه ويصيبه بأربع رصاصات من مسافة صفر.

وينتشر جيش الاحتلال بكثافة في شارع «حوارة» الذي يربط بين «نابلس» و «رام الله» بشكل دائم ويقيم نقاطا عسكرية على أسطح المباني ويستفز المواطنين الذين يتعرضون وممتلكاتهم لاعتداءات المستوطنين أيضا.