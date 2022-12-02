الإمارات تحتفي بعيدها الوطني وذكرى قيام الاتحاد الـ51 بإنجازات نوعية 

(كونا) – تحتفي دولة الامارات العربية المتحدة اليوم الجمعة بعيدها الوطني وذكرى قيام الاتحاد ال51 موشحة بالفخر والاعتزاز بما حققته من إنجازات ومكتسبات فارقة خلال مرحلتي التأسيس والتمكين ومفعمة بالطموح والعزم على مواصلة المسيرة تحت قيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت وكالة الانباء الاماراتية (وام) في تقرير لها بهذه المناسبة الوطنية ان الامارات واصلت خطواتها الواثقة نحو المستقبل الزاهر وشكلت في عام 2022 نموذجا تنمويا فريدا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية.

وأشار التقرير الى حفاظ الامارات على نسقها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية وإطلاقها مبادرات ومشاريع وطنية طموحة في مجالات متعددة غايتها تحقيق الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين على أرضها.

ويعتبر الثاني من ديسمبر يوما خالدا في تاريخ الامارات كونه شهد قيام اتحاد اماراتها السبع عام 1971 بقيادة الفقيد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه واخوانه حكام الامارات الذين وضعوا حجر الأساس لنهوض دولة قوية تلتحم فيها القيادة والشعب تحت راية الوطن الواحد.

ويمثل هذا اليوم ايضا مرحلة تاريخية مهمة لمسيرة الامارات وانجازاتها الحديثة في جميع المجالات.