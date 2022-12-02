الاقتصاد الأميركي يُضيف 263 ألف وظيفة خلال نوفمبر

أضاف الاقتصاد في الولايات المتحدة وظائف بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر، رغم رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بقوة لمواجهة التضخم.

ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، أضاف الاقتصاد 263 ألف وظيفة خلال نوفمبر، مقارنة مع التوقعات البالغة 200 ألف، بينما ظل معدل البطالة مستقرًا عند 3.7% دون تغيير.

وبالمقارنة مع بيانات أكتوبر المعدلة بالرفع لتظهر إضافة 284 ألف وظيفة، بينما عدلت بيانات سبتمبر بالخفض بمقدار 46 ألفًا عند 269 ألفًا.

وذلك مع تسجيل قطاعات الترفيه والضيافة والرعاية الصحية مكاسب وظيفية ملحوظة، ورغم تراجع التوظيف في تجارة التجزئة والنقل والتخزين.

وانخفض عدد ساعات العمل بشكل طفيف إلى 34.4 ساعة خلال نوفمبر، وارتفع متوسط الأجر في الساعة بمقدار 0.6% على أساس شهري إلى 32.82 دولار.

ويظهر نمو الوظائف بأكثر من المتوقع وارتفاع الأجور أن الطلب على العمالة لا يزال قويًا للغاية رغم جهود الفيدرالي للقضاء على التضخم.