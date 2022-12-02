الذهب يتجه صوب تسجيل أفضل أداء في 3 أسابيع

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة قبل إعلان بيانات وظائف أميركية مهمة، لكنها ما زالت تتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع مع ضعف الدولار بفعل توقعات بإبطاء وتيرة رفع الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي ومؤشرات على تباطؤ التضخم.

وبحلول الساعة 02:47 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1796.71 دولار للأونصة بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 10 أغسطس عند 1804.46 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1810.70 دولار للأونصة.

وزادت أسعار الذهب بنحو 2.4% هذا الأسبوع فيما سيصبح ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

هذا وتماسك مؤشر الدولار خلال اليوم، لكنه يتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية بنحو 1% متأثراً بتوقعات ببلوغ أسعار الفائدة الأميركية ذروتها.

ويخفض تراجع الدولار سعر الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول هذا الأسبوع إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة رفع الفائدة.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات على كيفية تأثير رفع الفائدة على سوق العمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 22.61 دولار للأونصة.